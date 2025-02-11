Suudi Arabistan'dan Trump ve Netanyahu'ya Kınama - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Trump ve Netanyahu'ya Kınama

Suudi Arabistan, Trump ve Netanyahu'nun rehineler ve Gazze açıklamalarını kınadı.

11.02.2025 22:06
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(ANKARA) - Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını" yinelemesi ve Hamas'ın bu cumartesi rehineleri serbest bırakmayacağını düşündüğünü söylemesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Hamas, bu cumartesi rehineleri bırakmazsa Gazze'ye yönelik operasyonlarına devam edeceğiz" şeklindeki tehdidine karşı bir kınama mesajı yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısından sonra yayınladığı bir videoda, "Hamas, bu cumartesi rehineleri bırakmazsa Gazze'ye yönelik operasyonlarına devam edeceğiz" tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesi öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını" yinelerken, Hamas'ın bu cumartesi rehineleri serbest bırakmayacağını düşündüğünü söyledi.

Buna karşılık, Suudi Arabistan, Trump'ın, "Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını" reddederken, Netanyahu'nın söylemlerini aşırı buldu ve iki liderin açıklamalarına karşı bir kınama yayınladı.

Kaynak: ANKA

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