Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşıyla Gazze'yi ve bölgesel gerilimi görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Gazze'yi ve bölgesel gerilimi görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgesel gerilim ve ortak koordinasyonun önemi konuşuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.