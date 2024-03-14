Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile başkent Riyad'da bir araya geldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Ferhan ile Mikdad, Riyad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile bu ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının yanı sıra ortak önemi haiz konular ve gündemdeki gelişmeler ele alındı.
Mikdad, iki ülke arasındaki diplomatik kesintinin ardından yaklaşık 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini 12 Nisan 2023'te gerçekleştirmişti.
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