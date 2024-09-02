Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü. Filistin davasıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallerin durdurulması için Arap ve İslam ülkelerinin ortak çalışmalarının güçlendirilmesi değerlendirildi.

02.09.2024 03:16
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan; Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri yaptı.

Filistin davasıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, Filistin halkının meşru haklarını geri alma ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını hedefleyen İslam ülkelerinin çabaları konuşuldu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallerin de konuşulduğu görüşmelerde, İsrail'in söz konusu ihlallerini durduracak Arap ve İslam ülkelerinin ortak çalışmalarının güçlendirilmesinin yolları değerlendirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 738 Filistinli öldü, 94 bin 154 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü - Son Dakika
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