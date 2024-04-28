Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Gazze'deki durum felaket - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Gazze'deki durum felaket

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Gazze\'deki durum felaket

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki durumun tüm insani ölçülere göre felaket olduğunu belirtti. Bin Ferhan, İsrail'in ekim ayından bu yana sürdürdüğü saldırılarla ilgili konuşurken, uluslararası toplumu oluşturanların çoğunun iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli öldürülürken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

28.04.2024 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki durumun "tüm insani ölçülere göre felaket" olduğunu söyledi.

Bakan Bin Ferhan, başkent Riyad'da düzenlenen Ekonomi Forumu'nun bir oturumunda, İsrail'in ekim ayından bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili konuştu.

"Gazze'deki durum, tüm insani ölçülere göre felakettir." diyen Bin Ferhan, Gazze'de yaşananların, mevcut uluslararası siyasi sistemin bu krizle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu gösterdiğini aktardı.

"Bugün kriz yedinci ayına girdi ve biz hala Gazze'ye yeterli sayıda kamyonun girip girmediği konusunda bitmek bilmeyen bir tartışmanın içindeyiz. Bu mantıksız ve kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullanan Bin Ferhan, uluslararası toplumu oluşturanların çoğunun iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Gazze'deki durum felaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 00:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Gazze'deki durum felaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement