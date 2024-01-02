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Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan yatırımların teşviki için iş birliği mutabakatı onaylandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan yatırımların teşviki için iş birliği mutabakatı onaylandı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptı onaylandı. Ayrıntılı bilgi verilmeyen mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'teki Suudi Arabistan ziyaretinde imzalanmıştı.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan yatırımların teşviki için iş birliği mutabakatı onaylandı
02.01.2024 - 21:36,
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Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Türkiye, Kabine, Riyad, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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