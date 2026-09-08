Suudi Arabistan'ın güneyinde enerji tesisleri hedef alındı, yangınlar çıktı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın güneyinde enerji tesisleri hedef alındı, yangınlar çıktı

Suudi Arabistan\'ın güneyinde enerji tesisleri hedef alındı, yangınlar çıktı
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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bazı enerji tesislerinin hedef alındığını ve bazı bölgelerde yangın çıktığını açıkladı. Olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hasarın boyutu henüz netleşmedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki bazı enerji tesisleri ve altyapı noktalarını hedef aldığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde yangın çıkarken, bazı operasyonel faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki bir dizi enerji tesisi ve altyapı noktasının Husilerin saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

BAZI TESİSLERDE FAALİYETLER DURDURULDU

Bakanlık, saldırıların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığını, etkilenen noktalardaki bazı operasyonel faaliyetlerin ise geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Uzman saha ekiplerinin yangınları kontrol altına almak, bölgelerin güvenliğini sağlamak ve meydana gelen hasarı belirlemek amacıyla çalışma başlattığı aktarıldı.

TESİSLERDE HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Açıklamada, enerji tesisleri ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra faaliyetlerin devamlılığı için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Saldırıların etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gelişme, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husilerin Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran'daki saldırılarında 73 kişinin yaralandığını açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın güneyinde enerji tesisleri hedef alındı, yangınlar çıktı - Son Dakika

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