Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna olumlu bakıyor

ABD, iki devletli çözüme ulaşmadan İsrail'i tanımayacaklarına ilişkin açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna "olumlu" baktığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirebilmesinin halen mümkün olduğunu savunan Kirby, "7 Ekim'den önce çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Halen de sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Suudi Arabistan da dahil bölgedeki ortaklarımızdan olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Kirby, ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin iki devletli çözüme ulaşma konusunda ek fırsatlar ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda, ülkesinin Filistin devletinin kurulması için uygun bir yol açılmadan İsrail'i tanıyamayacağını ve Gazze'nin yeniden inşasına yardım etmeyeceğini söylemişti.