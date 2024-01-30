Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri ile ikili ilişkileri ele aldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, ülkesini ziyaret eden Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ikili ilişkileri ele aldı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman'ın, başkent Riyad'daki el-Araka Sarayı'nda Kuveyt Emiri Sabah'la bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmeye Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da katıldığı aktarılan haberde, görüşmede Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin konuşulduğu ifade edildi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'daki haberde de Emir Sabah'ın, Kral Selman'la iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme olanaklarını ele aldığı vurgulandı.
Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de konuşulduğuna işaret edilen haberde, görüşmenin ardından Emir Sabah ve Veliaht Prens Bin Selman'ın liderliğinde heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Haberde, Kuveyt Emiri Sabah'ın daha sonra ülkesine dönmek üzere Riyad'dan ayrıldığı ifade edildi.
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