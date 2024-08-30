Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriği gönderdi

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın X platformundaki hesabında konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamaya göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına sürekli ilerleme ve refah için içten tebriklerini ve sağlık ve mutluluk dileklerini" iletti.