Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, İsrail-Lübnan sınırındaki tansiyon nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme ve seyahatlerini iptal etme çağrısı yaptı. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlardan acilen ülkeyi terk etmelerini ve iletişim kurmalarını istedi. Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artarken, daha önce birçok ülke de Lübnan'dan ayrılmayı içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

29.06.2024 21:31
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Suudi Arabistan, İsrail- Lübnan sınırında yükselen tansiyon nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına "ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme" çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, vatandaşlardan ülkeyi acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etmeleri istendi.

Büyükelçilik, acil durumlarda vatandaşlarının kendileriyle iletişim kurması gerektiğini bildirdi.

Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Daha önce ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya, İngiltere ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

Kaynak: AA

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