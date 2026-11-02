Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Riyad'da 2 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Riyad'da 2 İHA'yı imha etti

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Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde 2 İHA'nın engellenip imha edildiğini duyurdu. Sözcü Tümgeneral Turki el-Maliki açıklamayı X hesabından yaptı; İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu başkent Riyad bölgesinde 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde 2 İHA'nın engellendiği ve imha edildiğini aktardı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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