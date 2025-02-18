Suudi Arabistan, Rusya ve ABD Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapıyor

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(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Rusya ve ABD'nin bugünkü görüşmelerine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Bu girişim, Krallığın küresel barış ve güvenliği teşvik etme çabalarının bir parçasıdır" denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin Rusya ve ABD görüşmelerine ev sahipliği yaptığı duyuruldu. Paylaşımda, "Bu girişim, Krallığın küresel barış ve güvenliği teşvik etme çabalarının bir parçasıdır" denildi. Paylaşım şu şekilde:

"Ekselansları Prens Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Veliaht Prens ve Başbakan'ın direktifleri üzerine, Suudi Arabistan Krallığı bugün (18 Şubat 2025 Salı günü) Riyad'da, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Bu girişim, Krallığın küresel barış ve güvenliği teşvik etme çabalarının bir parçasıdır."