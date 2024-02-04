 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suudi Arabistan Savunma Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan Savunma Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması çağrısında bulundu

Suudi Arabistan Savunma Bakanı, İsrail\'in Gazze saldırılarını durdurması çağrısında bulundu

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 120 gündür sürdürdüğü saldırıların acilen durdurulması gerektiğini belirtti. Bin Selman, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının kınanması ve durdurulması için ortak bir tavır alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Suudi Arabistan, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Girişimleri Fonu'na 100 milyon riyal destekte bulunacağını duyurdu.

04.02.2024 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 120 gündür sürdürdüğü saldırıların "acilen durdurulması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı, başkent Riyad'da ikincisi düzenlenen İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Bakan Bin Selman, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesinin, Koalisyon üyesi devletlerin, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki ihlallerini kınamak için ortak bir tavır almasını gerektirdiğine" dikkati çekti.

Bin Selman, "İsrail saldırılarının acilen durdurulması gerektiğine" vurgu yaptı.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Konseyi Başkanı Bin Selman, Suudi Arabistan'ın İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Girişimleri Fonu'na 100 milyon riyal (yaklaşık 27 milyon dolar) destekte bulunacağını açıkladı.

Ülkesinin Koalisyonun dört çalışma alanında 46 eğitim programına desteğini duyuran Bin Selman, terörizm ve aşırılığın "uluslararası ve bölgesel güvenlik ile istikrar için tehlike oluşturduğunu" kaydetti.

Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunun kurulduğunu ve merkezinin başkent Riyad olduğunu duyurmuştu.

Koalisyona yeni katılımların artmasıyla üye sayısı 42 ülkeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı
    00:48 ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı

    İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim düşmüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.

  • Ortalık yangın yeri! Famalicao-Sporting Lizbon maçı ertelendi
    03 Şub Ortalık yangın yeri! Famalicao-Sporting Lizbon maçı ertelendi

    Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı, taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi. Stadyum çevresinde çıkan taşlı ve şişeli kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

  • Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı protesto düzenlendi
    03 Şub Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı protesto düzenlendi

    İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümeti protesto ederken, polis müdahalesiyle arbede yaşandı.

  • Ukrayna'dan Luhansk bölgesindeki fırına saldırı: 15 ölü
    03 Şub Ukrayna'dan Luhansk bölgesindeki fırına saldırı: 15 ölü

    Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesinde bir fırına saldırı düzenledi. Saldırıda fırın çökerken, 15 kişi hayatını kaybetti, birçok sivil yaralandı.

  • İsmail Kartal'a Ali Koç'un başkanlığı bırakması soruldu! Verdiği yanıtla yönetimi mest etti
    03 Şub İsmail Kartal'a Ali Koç'un başkanlığı bırakması soruldu! Verdiği yanıtla yönetimi mest etti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

  • Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
    03 Şub Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

    Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.

  • Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü
    03 Şub Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü

    Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.

  • Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi
    03 Şub Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi

    Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.

Suudi Arabistan, İsrail, Gazze, Savunma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Savunma Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 02:16:36. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Savunma Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement