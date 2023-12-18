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Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede uluslararası ve bölgesel sorunlar, insani yardım çabaları ve ortak çıkarlar tartışıldı.

Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Gazze Şeridi\'ndeki gelişmeleri görüştü
18.12.2023 - 22:45,  Güncelleme: 22:51
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, iki bakan telefonda görüştü.

Bin Ferhan ile Blinken'ın görüşmesinde, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca başta Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler ile bunların ciddi insani yansımalarının üstesinden gelmek için gösterilen çabalar olmak üzere, ortak çıkarların bulunduğu bölgesel ve uluslararası konuların tartışıldığı kaydedildi.

Blinken, ekim ayı ortalarında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretinde Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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