Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ramazan ayının başlangıcını açıkladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ramazan ayının başlangıcını açıkladı

Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok Arap ülkesi, ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Ürdün ve Umman ise hilalin görülmemesi nedeniyle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı. Türkiye'de ise Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcında dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini esas alıyor.

10.03.2024 19:55
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Suudi Arabistan dahil pek çok Arap ülkesi yarın ramazan ayının başlangıcı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi günü ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Ürdün ve Umman ise hilalin görülmemesi nedeniyle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ramazan ayının başlangıcını açıkladı - Son Dakika

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