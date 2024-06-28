Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları Bölgesel Meseleleri Görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları Bölgesel Meseleleri Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin henüz İran Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

28.06.2024 16:13
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bölgesel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Bakıri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ikili ilişkiler ve ortak öneme sahip konular ile bölgesel meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığından ise görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ve İran, 10 Mart 2023'te, Çin'in Pekin kentinde yapılan görüşmelerin ardından 7 yıl sonra diplomatik ilişkilerinin yeniden başladığını duyurmuştu.

İki bakan, 11 Haziran'da Rusya'daki BRICS toplantısının oturum aralarında bir araya gelmiş ve başta Gazze Şeridi ve Refah kentindeki gelişmeler olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almıştı.

Kaynak: AA

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