Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları Bölgesel Meseleleri Görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bölgesel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Bakıri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ikili ilişkiler ve ortak öneme sahip konular ile bölgesel meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığından ise görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ve İran, 10 Mart 2023'te, Çin'in Pekin kentinde yapılan görüşmelerin ardından 7 yıl sonra diplomatik ilişkilerinin yeniden başladığını duyurmuştu.

İki bakan, 11 Haziran'da Rusya'daki BRICS toplantısının oturum aralarında bir araya gelmiş ve başta Gazze Şeridi ve Refah kentindeki gelişmeler olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almıştı.