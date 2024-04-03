Suudi Arabistan ve İspanya, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak için İsrail'e baskı yapıyor

Suudi Arabistan ve İspanya, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Cidde'de bir araya geldi.
İki taraf, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip konulardaki gelişmelerin yanı sıra çeşitli alanlarda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü.
Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
Gazze Şeridi ve çevresindeki tehlikeli gelişmeler ile İsrail'in askeri saldırılarını durdurması amacıyla gösterilen çabaların da ele alındığı görüşmede uluslararası toplumun, "Gazze'ye yönelik savaşını durdurması, uluslararası yasalara uyması ve insani yardımın gecikmeden Gazze'ye girmesine izin vermesi yönünde" İsrail'e baskı yapma rolünü oynamasının önemi vurgulandı.
Görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları doğrultusunda barış sürecinin ilerletilmesinin yanı sıra adil ve kapsamlı çözüm bulmayı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurmayı amaçlayan Arap Barış Girişimi'ne odaklanıldı.
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