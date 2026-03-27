Suudi Arabistan ve Ukrayna Savunma Anlaşması İmzaladı

Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cidde'de Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında savunma tedarikiyle ilgili bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Mutabakata, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Hnatov'un imza attığı aktarıldı.

Anlaşmanın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Suudi Arabistan ziyareti kapsamında yapıldığı bildirildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiklerini, görüşme öncesinde savunma alanında işbirliği belgesi imzaladıklarını belirtmişti

Zelenskiy, "Bu (belge), daha fazla sözleşme, teknolojik işbirliği ve yatırım için zemin oluşturuyor ve güvenlik alanında Ukrayna'nın bağışçı bir ülke olarak uluslararası rolünü güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bin Selman, Zelenskiy ile Orta Doğu'daki askeri tırmanışı görüşmüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Veliaht Prens Bin Selman'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldığını belirtmişti.

Haberde, Cidde'deki Bin Selman-Zelenskiy görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin, özellikle de Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanış ile Ukrayna krizindeki son durumun değerlendirildiği ifade edilmişti.