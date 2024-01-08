Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Senatörü Lindsey Graham\'ı kabul etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, El- Ula kentindeki kış kampında ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens, ABD Senatörü Graham ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak çıkarları ilgilendiren konuları görüştü.

Haberde, bin Selman ve Graham'ın geleneksel Arap çadırında oturduğu bir fotoğraf karesine yer verildi.

Bin Selman ayrıca ABD Senatör ve Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, Maine Senatörü Angus King, Teksas Senatörü John Cornyn, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Georgia Senatörü Jon Ossoff ve Arizona Senatörü Mark Kelly ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği gözden geçirildi ve ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konular ele alındı.

Toplantıya, Suudi yetkililer ve bakanların yanı sıra Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud ???????ile ABD'nin Riyad Büyükelçisi Michael Ratney de katıldı.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye ve Ürdün'ün ardından Katar'a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaret programında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Batı Şeria da yer alıyor.