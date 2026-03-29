Suudi Bakan İslamabad'da Görüştü - Son Dakika
Suudi Bakan İslamabad'da Görüştü

29.03.2026 15:32
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşıyla dörtlü toplantı öncesi buluştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakan Bin Ferhan, Türkiye, Pakistan, Mısırlı mevkidaşlarıyla yapılacak dörtlü toplantı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Bin Ferhan, dörtlü toplantı öncesi İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı aktarılırken, detaylı bilgi verilmedi.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, bu akşam bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere İslamabad'da dörtlü toplantı düzenleyecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Bakan İslamabad'da Görüştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suudi Bakan İslamabad'da Görüştü - Son Dakika
