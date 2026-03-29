Suudi Bakan İslamabad'da Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakan Bin Ferhan, Türkiye, Pakistan, Mısırlı mevkidaşlarıyla yapılacak dörtlü toplantı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı aktarılırken, detaylı bilgi verilmedi.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, bu akşam bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere İslamabad'da dörtlü toplantı düzenleyecek.