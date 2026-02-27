Suudi Büyükelçilikten İftar Daveti

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte iftar verildi.

Büyükelçilik tarafından Ankara'da bir otelde iftar verildi.

İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.