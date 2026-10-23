Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları İstanbul'da Husi saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları İstanbul'da Husi saldırılarını kınadı

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Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, İstanbul'da Yemen'deki gelişmeleri ve Hürmüz ile Babulmendeb boğazlarındaki gerilimi görüştü. İki bakan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil bölgelere yönelik saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile Yemen'deki gelişmelerin yanı sıra Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında gerilimi azaltma ve seyrüsefer özgürlüğünü sağlama çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, İstanbul'daki temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Yemen'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konuşuldu.

Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında gerilimi azaltma ve seyrüsefer özgürlüğünü sağlama çabalarını görüşen iki bakan, ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrara desteklerini yineledi.

Bin Ferhan ve Dar, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil bölgelere yönelik saldırılarını kınadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanİstanbulPolitikaGüncelDünyaYemenİranSon Dakika

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