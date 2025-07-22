Süveyda'da Bedevi Ailelerin Tahliyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Süveyda'da Bedevi Ailelerin Tahliyesi

Süveyda\'da Bedevi Ailelerin Tahliyesi
22.07.2025 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süveyda'daki çatışmalar sonrası Dürzi lider Hecri'ye bağlı gruplardan Bedevi ailelerin tahliyesi başladı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerde tutulan Bedevi ailelerin tahliyesi amacıyla oluşturulan 11 otobüslük ikinci konvoy kent merkezine giriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı ile Hecri arasında varılan ateşkes ve tahliye anlaşmaları çerçevesinde, ikinci tahliye konvoyu kent merkezine girdi.

Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alıkonulan Bedevi sivillerin tahliyesi amacıyla oluşturulan konvoyda 11 otobüs yer alıyor.

Bölgedeki Hristiyan ailelerin de tahliye edilmesi planlanırken, konvoyun 109 numaralı kara yolu üzerinden Dera iline doğru hareket etmesi bekleniyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, alıkonulan ailelerin Dera'ya nakledilmesi için Birleşmiş Milletler'den de bir heyet Süveyda kent merkezine girmek için hazırlık yapıyor.

Öte yandan, Hecri yanlısı Dürzi silahlı gruplar, aşiret savaşçılarının Süveyda kent merkezine girişini engellemek için yol kontrol noktasında duran iç güvenlik güçlerine Valga köyü yakınlarında ateş açması sonucunda 3 güvenlik mensubu yaralandı.

21 Temmuz'da gerçekleşen ilk tahliye operasyonunda 4 otobüs ve yaklaşık 20 özel araçla birçok Bedevi aile Dera iline ve kırsalındaki bölgelere taşınmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süveyda'da Bedevi Ailelerin Tahliyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Sünger yüklü tır alev alev yandı Sünger yüklü tır alev alev yandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters’tan sonra Beşiktaş’a yeni sağ bek Milan’dan Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters'tan sonra Beşiktaş'a yeni sağ bek Milan'dan
Lucas Torreira kendisini Galatasaray’a getiren futbolcuyu itiraf etti Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti

19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:43
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
00:28
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
00:10
Feci kaza Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
Feci kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
23:39
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
23:14
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
23:10
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu
Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
23:10
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 19:51:32. #7.12#
SON DAKİKA: Süveyda'da Bedevi Ailelerin Tahliyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.