Süveyda'da Esed Rejimi Belgeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Süveyda'da Esed Rejimi Belgeleri Ortaya Çıktı

Süveyda\'da Esed Rejimi Belgeleri Ortaya Çıktı

Suriye'nin Süveyda kentindeki istihbarat merkezi, Esed rejiminin halkı nasıl izlediğini belgeledi.

01.01.2025 22:17
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Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki genel istihbarat merkezi, 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan belgelerle rejimin halkını nasıl izlediğini gösteriyor.

Hristiyan halkın çoğunlukta olduğu ancak diğer mezhep ve etnik gruplara da ev sahipliği yapan Şam'ın güneydoğusundaki Süveyda kentinde, bölgenin sembolik azınlıklarından Dürziler de yaşıyor.

Suriye'nin güneyindeki dağlık konumu ve İsrail'e yakınlığı nedeniyle Süveyda kenti rejimin bazı askeri üstlerine de ev sahipliği yapıyor.

Baas Rejimi'nin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından İsrail, bölgedeki askeri üslere şiddetli hava saldırıları düzenledi.

AA ekibi, Süveyda kentindeki genel istihbarat merkezini görüntüledi. Bir dönemin güvenlik üssü olan binanın girişinde yerel halk yağma, hırsızlık veya başka olaylara karşı nöbet tutuyor.

Buradaki Suriyeliler, merkezdeki çalışma ofislerinin ve arşivlerdeki bazı kritik belgelerin rejim askerleri tarafından ateşe verildiğini anlatıyor.

İstihbarat merkezinde çok sayıda gizli evrak niteliği taşıyan, "bazılarının üzerinde çok gizli" mührü yer alan belgenin de ortaya çıktığını gösteren Suriyeliler, rejim istihbaratının Türkiye, Ürdün ve Katar gibi pek çok ülkede yaşayan Suriyelileri takip ettiğini kanıtlayan evrakları gösterdi.

Bunun yanı sıra bölge halkının kişisel ilişkileri, husumetleri, ticari anlaşmalar, çekişmeler, yabancı şirketler hakkında araştırmalar gibi istihbarat bilgileri de merkezdeki belgelerde ortaya çıktı.

Ülke genelinde diğer güvenlik ve devlet binalarındaki Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in heykel ve fotoğraflarının da yıkıldığı görüldü.

Suriyeliler, rejimin son yıllarda kontrolünü büyük oranda yitirdiğini, bölge halkından biri gözaltına aldığında ortak tepki verildiğini belirtti. Son yıllarda, bölge halkının da güvenlik güçlerinden birini kaçırarak rejimin alıkoyduğu kişiyi serbest bırakması için müzakere ettiğini paylaştı.

İstihbarat merkezinde Rusya izleri

Binanın alt katlarında da Rus yapımı çok sayıda silah ve mühimmat kutusunun yer aldığı görüntülendi.

İstihbarat merkezinin başındaki sorumlu subayın makamı, binadaki diğer odalardan daha lüks iç mimarisiyle dikkati çekti.

Etrafa saçılan evrak, belge ve broşürler arasında Rusça kitaplar ve flamalar da görüldü.

Kaynak: AA

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