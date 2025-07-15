Süveyda'da Güvenlik Birlikleri Şehir Merkezine Giriyor - Son Dakika
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Süveyda'da Güvenlik Birlikleri Şehir Merkezine Giriyor

15.07.2025 09:59
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Süveyda'daki çatışmalar sonrası güvenlik birlikleri şehir merkezine girecek, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin şehir merkezine giriş yapacağı duyuruldu.

Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed el-Dalati, İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İç güvenliği ve istikrarı yeniden sağlamak, sivilleri korumak ve kan dökülmesini önlemek amacıyla birliklerimiz Süveyda şehir merkezine girmeye başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Dalati, şehirdeki sivillerin güvenliği için sabah 08.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve yasa dışı silahlı grupların konutları mevzi olarak kullanmalarına kesinlikle izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca Dalati, dini otoriteler ve silahlı grupların liderlerine seslenerek, ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve şehirde güvenliğin sağlanması için devlet kurumlarıyla tam işbirliği içinde olmalarını istedi.

– Dürzi ruhani liderlik şehre girişi memnuniyetle karşıladı

Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri'ye bağlı olduğu bilinen bir Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Süveyda'daki gelişmeler kapsamında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin, güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü ve ilin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye giriş yapmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Süveyda'daki tüm silahlı gruplara, İçişleri Bakanlığı güçleriyle işbirliği yapma, girişlere direnmeme ve silahlarını devlete teslim etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süveyda'da Güvenlik Birlikleri Şehir Merkezine Giriyor - Son Dakika

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