Süveyda'da İnsani Yardım Krizi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Süveyda iline insani yardım konvoyunun girişinin engellenmesinin ciddi güvenlik sonuçları doğuracağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Süveyda'da artan gerginlik ve şiddet olaylarının ardından Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler, Acil Durum ve Afet, Sağlık ile Sosyal İşler bakanlıkları ve Dera ile Süveyda valilikleriyle koordinasyon içinde uygun güvenlik koşullarının sağlanmasıyla bir insani yardım konvoyunun sevk edilmesi için gerekli hazırlıklara başlandığı belirtildi.

Tekrar eden girişimlere rağmen, Suriye hükümeti tarafından organize edilen yardım konvoyunun Süveyda vilayetine girişinin engellendiği aktarılan açıklamada, Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların konvoyun girişini bir kez daha engellediği ifade edildi.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz ve güvenli biçimde ulaştırılması için uygun koşulların sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Süveyda'da bulunan insani ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanlarının güvenliği için tahliyelerini sağlamak üzere çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, güvenlik durumundaki kötüleşmenin, İsrail'in açık müdahalesinin doğrudan bir sonucu olduğu ve ardından Suriye güvenlik güçlerinin geri çekilmesinin, bölgede düzeni ve istikrarı sağlama kapasitesini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, insani yardımların Süveyda'daki halka ulaştırılması ve yerinden edilen tüm kişilerin güvenli şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması amacıyla yerel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'da konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek de olabileceği tahmin ediliyor.