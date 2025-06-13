Sybiha: Tırmanışı Önlemek Önemli - Son Dakika
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Sybiha: Tırmanışı Önlemek Önemli

13.06.2025 14:36
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, İran'a yönelik saldırılarla ilgili istikrara vurgu yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin, bölgede tırmanışın ve istikrarsızlığın önlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sybiha, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen GLOBSEC-2025 Forumu'nda konuştu.

Sybiha, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına değinerek, "Bölgede tırmanışı ve istikrarsızlığı önlemek önemlidir. Bu son derece önemlidir. Ama lütfen, İran'ın Rusya'ya silah tedarik eden bir ülke olduğunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendiren Sybiha, ülkesinin de transatlantik güvenliğin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bugün Ukrayna'nın sınırı, uluslararası hukukun bir sınırıdır." dedi.

Sybiha, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından 1 Haziran'da Rusya'nın askeri havaalanlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini anımsatarak, "Örümcek Ağı harekatı, Rusya'da artık güvenli yerlerin olmadığını gösterdi. Rusya topraklarındaki herhangi bir meşru askeri hedefe ulaşabiliriz." diye konuştu.

Müttefiklere Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapılması çağrısında bulunan Sybiha, "Henüz potansiyeli tam olarak kullanmadık ve savunma sektörümüzü yaklaşık 15 milyar dolar artırmamızı sağlayacak bir açığımız var." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sybiha, şöyle devam etti:

"Ukrayna'da modern silahlar üretme kapasitemiz var. Tam kapsamlı savaşın başından bu yana, bazı alanlarda savunma kapasitemizi 35 kat artırdık. İHA ve insansız teknolojilerin üretiminde lideriz. 110 tugayımız ve günlük muharebe deneyimi olan yaklaşık 1 milyon askerimiz var. Tüm bunlar, Ukrayna'nın, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisine ve transatlantik güvenliğe önemli bir katkısı olacak."

Savaşı sona erdirmek için müttefikleri Rusya'ya karşı ortak diplomatik adımları atmaya davet eden Sybiha, "İstihbaratımıza göre Rusya, stratejik rezervler hazırlamaya başladı. Bu da sadece Ukrayna'da değil, (Ukrayna'nın dışında da) muharebe operasyonları için plan anlamına geliyor. Müttefiklerin, bu savaşı durdurmak için tam bir diplomatik seferberliğe ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, barış adımlarına saldırılarla karşılık verdiğini savunan Sybiha, "Artık Rusya'nın terör devleti olarak tanınması sürecini yeniden başlatmanın zamanı geldi. Moskova'nın barış önerilerimize ve ortak barış çabalarımıza cevabı, tırmanış ve terördür." diye konuştu.

Kaynak: AA

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