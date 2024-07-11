Symphony X, Türkiye'de İlk Kez Konser Verecek - Son Dakika
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Symphony X, Türkiye'de İlk Kez Konser Verecek

ABD'li progresif metal grubu Symphony X, Türkiye'de ilk kez konser verecek. Konser, 30 Ağustos'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek. Grup, bu yılki Avrupa turnesinin başlangıcını İstanbul'da yapacak ve hayranları için sevilen şarkılarını seslendirecek.

11.07.2024 15:55
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ABD'li progresif metal grubu Symphony X, Türkiye'de ilk kez konser verecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre etkinlik, Black Label Events sponsorluğunda 30 Ağustos'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek.

Vokalist Russell Allen öncülüğünde sahne alacak gruba, gitarda Michael Romeo, bas gitarda Michael LePond, klavyede Michael Pinnella ve davulda Jason Rullo eşlik edecek.

İstanbul konseri aynı zamanda grubun bu yılki Avrupa turnesinin başlangıcı olacak.

Grup, "The Divine Wings of Tragedy", "V: The New Mythology Suite", "The Odyssey", "Paradise Lost" ve "Underworld" albümlerinden sevilen şarkılarını hayranları için yorumlayacak.

New Jersey'de 1994'te gitarist Michael Romeo tarafından kurulan grup, Dream Theater ve Fates Warning gibi grupların yanı sıra progresif metal türüne öncülük eden isimler arasında yer aldı.

Kariyeri boyunca 9 stüdyo albümüne imza atan Symphony X, en sevilen şarkılarını iki ayrı albümde derledi.

Kaynak: AA

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