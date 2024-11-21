SYRIZA Ana Muhalefet Konumunu Kaybetti

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Yunanistan'daki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA), 2 milletvekilinin daha istifa etmesiyle ana muhalefet konumunu yitirdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Haziran 2023 genel seçimlerinde parlamentoya SYRIZA çatısı altında giren Theodora Cakri ve Yota Pulu, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Cakri ve Pulu, Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas'a gönderdikleri mektupta milletvekilliği görevlerine bağımsız devam edeceklerini duyururken istifaların ardından SYRIZA'nın milletvekili sayısı 29'a düştü.

SYRIZA, Haziran 2023 seçim sonuçlarına göre, toplam 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda 158 milletvekili ile temsil edilen iktidar partisi Yeni Demokrasiden sonra, 47 sandalyeyle ana muhalefet partisi olmuştu. SYRIZA'yı 32 milletvekili ile Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) takip ediyordu.

Seçimlerin akabindeki 17 ay içinde üç partiden de çok sayıda milletvekilinin istifasıyla oluşan tabloda Yeni Demokrasinin parlamentodaki sandalye sayısı 155, PASOK'un 31 ve SYRIZA'nın 29 oldu.

Bugün duyurulan istifaların ardından SRYZA, ana muhalefet konumunu da kaybetmiş oldu.

Haziran 2023 genel seçimlerinde SYRIZA'nın beklenen sonucu almamasının ardından eski Başbakan Aleksis Çipras, parti liderliğinden ayrılmış ve parti içi seçimde liderliğe Stefanos Kaselakis gelmişti.

SYRIZA ile 2021'de tanışan Kaselakis'in liderliğinden duyulan rahatsızlık sonucu parti içinde bölünmeler baş göstermiş, milletvekilleri istifa etmeye başlamıştı.