tabii'nin Yeni Dizi Gala Töreni - Son Dakika
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tabii'nin Yeni Dizi Gala Töreni

tabii\'nin Yeni Dizi Gala Töreni

Mehmet Zahid Sobacı, tabii platformunun amacını ve yeni dizi Gassal'ı tanıttı.

20.12.2024 23:17
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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, tabii'nin kuruluş amaçlarına ilişkin, "Biz tabii'yi yaşama geçirirken aslında her yaştan ve her gruptan izleyiciye hitap etmeyi başlangıç hedeflerinden biri olarak belirlemiştik. Aynı zamanda tabii platformunda konu çeşitliliğini yakalamayı, yolculuğun başlangıcında temel bir kriter olarak ortaya koymuştuk." dedi.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Sinema ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı galada konuşan Sobacı, tabii'yi yaklaşık 1,5 yıl önce "aile odaklı temiz içerik" anlayışıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Sobacı, "Gassal"ın da tabii'nin müstesna projelerinden biri olduğuna işaret ederek "Biz tabii'yi yaşama geçirirken aslında her yaştan ve her gruptan izleyiciye hitap etmeyi başlangıç hedeflerinden biri olarak belirlemiştik. Aynı zamanda tabii platformunda konu çeşitliliğini yakalamayı, yolculuğun başlangıcında temel bir kriter olarak ortaya koymuştuk. Bu anlamda bugün geldiğimiz noktada da hem konu çeşitliliğini yakalamak için hem de tüm toplumsal gruplara hitap etmek için yine var gücümüzle çalışıyoruz. İçeriklerimizi zenginleştirmeye, güçlendirmeye gayret ediyoruz. Gassal projemiz de bu konu çeşitliliğini yakalama arzumuzun bir yansıması olarak bugün tabii platformundaki yerini alıyor." diye konuştu.

"TRT ne yaparsa yapsın tüm içeriklerinde insanı merkeze alıyor"

TRT dizilerine, tarihi dramalarına ve aile odaklı içeriklerine, ulusal ve uluslararası düzeyde çok büyük bir teveccüh olduğuna dikkati çeken Sobacı, şöyle devam etti:

"Aslında bu teveccühün ortaya çıkmasındaki en temel unsurlardan biri, TRT ne yaparsa yapsın tüm içeriklerinde insanı merkeze alıyor olması, bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor olması... Ancak şunu açıklıkla ifade etmem gerekir ki, tabii platformu sayesinde bu teveccüh katlanarak arttı. Çünkü tabii sayesinde hem tabii'nin orijinal içeriklerine hem de TRT'nin genel anlamda içeriklerine aslında hangi yapım türünde olursa olsun, dramasından aksiyonuna, gerilimden distopyasına ve komedisine kadar izleyicilerimizin her an yapımlara erişme imkanını sağlamış olduk. Dolayısıyla tabii platformunun, TRT içeriklerine yönelik teveccühün artmasında çok önemli bir işlev oynadığını düşünüyorum."

Sobacı, tabii'nin aynı zamanda Türkiye'deki yapımcı ekosistemi açısından da çok önemli bir rol oynadığının altını çizerek "tabii'nin dinamik yapısı, çok sayıda ürettiği proje, Türkiye'de yapımcı ekosistemini canlandırıyor. Hatta her geçen gün daha da güçlendiriyor. Türkiye'de tabii aracılığıyla TRT'nin Türk yapımlarına yaptığı yatırımı, bugüne kadar hiçbir yerli veya uluslararası platform bu hızla yapmadı. Türkiye'deki yapımcı ekosistemine TRT ve tabii platformu sahip çıkıyor, canlandırıyor, güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gassal" dizisinin de kara mizahla dramayı ustalıkla harmanlayan bir proje olduğundan bahseden Mehmet Zahid Sobacı, şunları kaydetti:

"Projede, 'Baki' aslında hiç ummadığı bir anda ölümle karşılaştığında hayatı sorgulamaya başlıyor ve imtina ettiği, bilerek girmediği toplumsal hayata karışmaya başlıyor. Hikayemiz de aslında burada başlıyor. Bu anlamda bunun da tetikleyici sorusunu birkaç günden beri billboardlarda olan 'ölünce beni kim yıkayacak' sorusu teşkil ediyor. Baktığınızda özü itibarıyla projemiz, modern hayatın beraberinde getirdiği bireyin yalnızlığı ve toplumsal baskı mefhumlarını anlatan bir dizi. Bunu da kara mizahla birleştiriyor olması, dizimizin belki de en ayırt edici özelliklerinden biri."

Sobacı, tabii'nin uluslararası açılımını da 2025 Ocak ayında gerçekleştireceklerini aktararak "İlk açılımını Orta Doğu'ya yapacağız ve başlattığımız bu sürecin sonunda tüm TRT içeriklerine tüm dünya erişebilir hale gelecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel tabii'nin Yeni Dizi Gala Töreni - Son Dakika

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