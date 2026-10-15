Tacikistan, Suudi Arabistan\'daki saldırıların Ortadoğu barışını engellediğini söyledi

DUŞANBE, 15 Ekim (Xinhua) -- Tacikistan, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve enerji altyapısı tesislerini hedef alan son saldırılardan derin endişe duyduğunu açıkladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan bu tür eylemlerin gerilimi artırdığını ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları engellediğini belirtti.