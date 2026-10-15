Tacikistan, Suudi Arabistan\'daki saldırıların Ortadoğu barışını engellediğini söyledi

Tacikistan, Suudi Arabistan'daki saldırıların Ortadoğu barışını engellediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki havalimanları ve enerji tesislerine yönelik saldırılardan endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan eylemlerin gerilimi artırdığını, Ortadoğu'da barış çabalarını engellediğini belirtti.
DUŞANBE, 15 Ekim (Xinhua) -- Tacikistan, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve enerji altyapısı tesislerini hedef alan son saldırılardan derin endişe duyduğunu açıkladı.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan bu tür eylemlerin gerilimi artırdığını ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları engellediğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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