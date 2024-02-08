Tacikistan ve Irak Uyruklu DEAŞ Üyeleri Tutuklandı

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ABD\'den Netanyahu\'ya uyarı: Böyle bir operasyon felaket olur

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan ve örgüt adına eylem ile faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B.?nin Çifteler ilçesinde olduğunu tespit etti. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eve yapılan baskında örgütü üyesi T.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan terör şüphelisi T.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu S.M.H.H. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)