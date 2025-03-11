Tacikistan ve Kırgızistan'dan Sınır İstikrarı Projesi

DUŞANBE, 11 Mart (Xinhua) -- Tacikistan ve Kırgızistan, iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan bir projenin uygulanmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Trend Haber Ajansı'nın, Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi'ne dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre ana yatırımcısı Avrupa Birliği Tacikistan Delegasyonu olan 3 milyon euro (yaklaşık 3,2 milyon ABD doları) bütçeli proje kapsamında bir sığınma merkezi ve iki spor sahası inşa edilecek. Projenin öncelikli amacı, doğal afetlerde kullanılabilecek altyapıyı oluşturmak.

Habere göre proje, Tacikistan'ın Sughd bölgesinde uygulanacak ve bölgedeki sığınma merkezleri modern teknolojiler kullanılarak inşa edilecek. Acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale, etkilenen kişilere ise yardım edilmesine imkan sunacak olan bu tesisler, potansiyel mülteciler için de geçici merkez işlevi görecek.