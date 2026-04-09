Taciz Suçlamasıyla Tutuklanan Başkan Tahliye Edildi

MUĞLA'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye (25) tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan (63), avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi D.Ç., iş arayışı için MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre, görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Levent Arkan, 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Avukatları Arkan'ın tutukluluğuna itirazda bulundu. Ancak sulh ceza hakimliği itirazı reddetti. Bunun üzerine Levent Arkan'ın avukatlı bu kez üst mahkeme olan Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Kararı değerlendiren mahkeme, Levent Arkan'ın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Arkan'ın avukatları, müvekkillerinin sabit ikamet sahibi olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delil karartma ihtimalinin olmadığını savundu. Savunmada ayrıca dosyada yalnızca telefon kayıtlarının bulunduğu, bunun dışında somut bir delil ya da itirafın yer almadığı ifade edildi.