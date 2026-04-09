Taciz Suçlamasıyla Tutuklanan Başkan Tahliye Edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taciz Suçlamasıyla Tutuklanan Başkan Tahliye Edildi

09.04.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUBRAŞ Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu yapan öğrenciye taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanacak.

MUĞLA'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye (25) tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan (63), avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi D.Ç., iş arayışı için MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre, görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Levent Arkan, 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Avukatları Arkan'ın tutukluluğuna itirazda bulundu. Ancak sulh ceza hakimliği itirazı reddetti. Bunun üzerine Levent Arkan'ın avukatlı bu kez üst mahkeme olan Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Kararı değerlendiren mahkeme, Levent Arkan'ın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Arkan'ın avukatları, müvekkillerinin sabit ikamet sahibi olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delil karartma ihtimalinin olmadığını savundu. Savunmada ayrıca dosyada yalnızca telefon kayıtlarının bulunduğu, bunun dışında somut bir delil ya da itirafın yer almadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:03:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.