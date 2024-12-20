Tadamon Katliamı: Suriye\'de Kayıt Altına Alındı

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BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de çöken Beşşar Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili toplu infaz ettiği katliam alanını görüntüledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

AA ekibi, görüntüleri kamuoyuna 2022'de yansıyan ve kayıtlara "Tadamon Katliamı" olarak geçen Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde sivillerin devrik rejim güçleri tarafından öldürülüp çukura atıldığı alanı görüntüledi.

Alanda 2013 yılında devrik rejim güçleri tarafından vurularak öldürülen sivillerin atıldığı çukurun üzerinin kapatıldığı, yerin üstünde etrafa saçılmış insan kemiklerinin bulunduğu görüldü.

Sivillerin infaz edilip önündeki çukura atıldığı inşaat halindeki metruk binanın içinde ve çevresinde çöp yığınlarının ve molozların biriktiği gözlendi.

Binaya 20 metre mesafedeki metruk binaların bulunduğu alanda insan kemiklerine rastlandı.

Türkmen Muhammed, Tadamon'daki işkenceleri anlattı

Tadamon sakini Türkmenlerden 40 yaşındaki Abdurrahman Muhammed, 5 kişilik ailesiyle mahallede yaşadıklarını söyledi.

Rejimin bölgede yaşayan Türkmenlere çok kötü davrandığını ifade eden Muhammed, Türkmen oldukları öğrenilen herkesin önce tutuklandıklarını, ardından öldürüldüklerini belirtti.

Muhammed, Suriye rejimi milisleri Şebbihalar tarafından tutuklanan Türkmenlerin yargı karşısına çıkarılmaksızın sokaklarda öldürüldüğünü kaydetti.

Yeni evli yakınının Şebbiha güçleri tarafından alıkonulduğunu belirten Muhammed, "Sonra gözleri çıkarıldı, dişleri çekildi, parmakları kırılıp insanlara ibret olsun diye çocuklarının önüne atıldı." dedi.

Aralarında 6 çocuğun da bulunduğu tanıdıklarının rejim güçlerince tutuklandığını, ardından "doğranıp yakıldığını" anlatan Muhammed, "Allah'a şükürler olsun, Allah onların yaptıklarını gün yüzüne çıkardı." diye konuştu.

Muhammed, zulme dayanamayan Türkmenlerin farklı ülkelere veya Suriye içerisindeki farklı bir bölgeye göç ettiklerin söyledi.

Türkmenlerin yaşadığı evlerin rejim güçleri tarafından uçaklarla bombalandığını ve bir kısmının bu saldırılarda yıkıldığını belirten Muhammed, kalan evlerinse rejim güçleri tarafından dinamitlerle patlatıldığını anlattı.

Muhammed, "Rejime karşı çıkan herkesin evlerini yıktılar ve evlerine geri dönmek isteyenlerden para aldılar." dedi.

Evlerin rejimin istihbarat güçleri tarafından kameralarla izlendiğini dile getiren Muhammed, evlerine dönenlerin de sürekli takip altında olduğunu söyledi.

"Herkesin gözü önünde Tadamon Katliamı devam etti"

Tadamon'da yaşayan Türkmenlerden Abdullah Tuma, 1967'de Kuneytra'dan Tadamon'a göç ettiklerini dile getirdi.

Tuma, "2011'de olaylar başladıktan sonra rejim istihbaratı mahallemize geldi. Ben kaçtım ama iki kardeşim burada kaldı." diye konuştu.

Göç etmek zorunda kaldığını belirten Tuma, 2018'de el konulan evini 18 milyon Suriye lirası karşılığında geri almayı başardığını anlattı.

Tuma, "Şu an kardeşimin evine el konulmuş. (Evdekilerin) Çıkmalarını istiyoruz. Evlerimizi terk etme karşılığında 50 milyon Suriye lirası (yaklaşık 3 bin 300 dolar) istiyorlar." dedi.

Abdullah Tuma, şöyle konuştu:

"Kardeşimin ölmesine yanmıyorum ama çocukları beni bitiriyor çünkü en küçük çocuğu 3 aylık, en büyük çocuğu da 5 yaşındaydı. Ölmemiş olduklarını tahmin ettik. Çocukları aramaya başladım. Herkesin gözü önünde Tadamon Katliamı devam etti. Her şeyi Allah'a havale ediyorum."

Tadamon Katliamı

The Guardian gazetesi, 27 Nisan 2022'de devrik Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüleri, "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla yayımlamıştı.

Fotoğraflarda yüzü açıkça seçilen Esed rejiminin istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), işlenen toplu infazın katliamlardan sadece birisi olduğunu açıklamıştı.