TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

27.06.2024 08:27
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Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA YOL KAPATTI

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

TAG Otoyolu\'nda zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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