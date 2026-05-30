Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Nurdağı istikametinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Gaziantep yönü 20. kilometresinde, S.A. idaresindeki 27 BFJ 728 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yangına itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › TAG Otoyolunda Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?