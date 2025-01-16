TAGEM Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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TAGEM Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mustafa Altuğ Atalay, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçmek için Anadolu Ajansı'nın oylamasına katıldı.

16.01.2025 10:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Mustafa Altuğ Atalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atalay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" başlıklı fotoğrafını tercih eden Atalay, karenin geleceğe dair umut verdiğini söyledi. Atalay, bu kategoride Sansar'ın Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki yıkımın izlerini gösteren "Şehrin Hayaleti" fotoğrafına da oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" isimli fotoğrafını seçen Atalay, "Atmosferdeki oksijenin yüzde 50'sinden fazlasını üreten sudaki yeşil canlılardır." dedi.

"Haber" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek Ali Jadallah'ın "O Bakış" karesini tercih eden Atalay, "Son yıllarda dünyanın gördüğü en büyük zulmü yapan İsrail'in bir çocuğa vermiş olduğu etkiyi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" isimli fotoğrafına oy verirken, karedeki öğelerin çok iyi şekilde bir araya getirildiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Atalay, Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" isimli fotoğrafını tercih etti. Kare, Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı olan Prometeon İspanya yarışında dünya şampiyonu olduğu andaki sevincini gösteriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TAGEM Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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