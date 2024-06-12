Tahir Elçi cinayeti davasında sanıklara beraat kararı - Son Dakika
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Tahir Elçi cinayeti davasında sanıklara beraat kararı

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında sanık polislere beraat kararı verilmesine yönelik tepkiler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunum yaptığı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına da yansıdı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 'Bir siyasal cinayetin gayri meçhul kalması, cezasızlıkla sonuçlanması bir Adalet Bakanı'nın yaşamak istemediği andır diye düşünüyorum' dedi. Tunç ise 'Bunun istinafı var, dolayısıyla bu yargılama sürecini hepimiz bekleyeceğiz' yanıtını verdi.

12.06.2024 19:36
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(TBMM)- Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında sanık polislere beraat kararı verilmesine yönelik tepkiler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunum yaptığı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına da yansıdı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Bir siyasal cinayetin gayri meçhul kalması, cezasızlıkla sonuçlanması bir Adalet Bakanı'nın yaşamak istemediği andır diye düşünüyorum" dedi. Tunç ise "Bunun istinafı var, dolayısıyla bu yargılama sürecini hepimiz bekleyeceğiz" yanıtını verdi.

Tahir Elçi cinayeti davasında sanık polislere beraat kararı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na sunum yaptığı sırada açıklandı.

"Sayın bakan bu sizin için talihsiz bir an"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kararı eleştirerek Adalet Bakanı Tunç'a, "İnsan haklarının toplantıda olduğu bu saatlerde maalesef Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katillerinin yargılandığı davada sanıklar hakkında beraat kararı vermiştir. Sayın Bakan bu sizin için talihsiz bir an. Bir Adalet Bakanı olarak bir siyasal cinayetin faili meçhul kalması, cezasızlıkla sonuçlanması bir Adalet Bakanının yaşamak istemediği andır diye düşünüyorum" dedi.

Tunç: "Yargılama sürecini hepimiz bekleyeceğiz"

Adalet Bakanı Tunç ise, "Tahir Elçi'nin davası hepimizi derinden sarsmıştır. Baro Başkanı'nın öldürülmesi kabul edilemez. Delil tespitiyle ilgili terör örgütünün müdahaleleri oldu. Sonrasında dava süreci başladı, yargılama oldu. Biraz önce duyduk bir ilk derece kararı, bunun istinafı var. Dolayısıyla bu yargılama sürecini hepimiz bekleyeceğiz.

Kaynak: ANKA

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