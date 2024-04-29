Tahir Elçi davasında sanıklar hakkında beraat mütalaası - Son Dakika
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Tahir Elçi davasında sanıklar hakkında beraat mütalaası

Tahir Elçi davasında sanıklar hakkında beraat mütalaası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 2015 yılında katledilmesine dair açılan davada, üç polis memuru hakkındaki mütalaasında beraat yönünde görüş bildirdi. Karar duruşması öncesi, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdiğini açıkladı.

29.04.2024 12:39
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)  - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te katledilmesine dair açılan davada, sanık üç polis memuru hakkındaki mütalaasında beraat yönünde görüş bildirdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne dair açılan davanın karar duruşması 12 Haziran günü 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Karar duruşması öncesi, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, davada "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan üç polis memuru hakkında beraat yönünde mütalaa verdiğini bildirdi.

Sosyal medya platformu X hesabından mütalaaya tepki gösteren Baro Başkanı Eren, "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahir Elçi davasında sanıklar hakkında beraat mütalaası - Son Dakika

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