Tahliye Edilen 1.703 Kişi Evlerine Döndü

TAHLİYE EDİLEN 8 MAHALLEDEKİ BİN 703 KİŞİ, 4 GÜN SONRA EVLERİNE DÖNDÜ

Bursa'nın Orhaneli- Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan'daki Saçaklı, Çakmak, Çamoğlu, Çatalsöğüt, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinden tahliye edilip öğrenci yurtlarına yerleştirilen bin 703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),