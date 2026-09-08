Tahliye edilen Selçuk Mızraklı, Sırrı Süreyya Önder\'in mezarını ziyaret etti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Edirne Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret etti. Mızraklı, "Sana çok sevdiğim birisinin; sevgili Selahattin Demirtaş'ın, Selahattin Başkan'ın, Selocan'ın sana selamlarını getirdim" dedi.

Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, öğlen saatlerinde tahliye edildi. Edirne'den İstanbul'a gelen Mızraklı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na gelerek eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret etti.

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyelerinin de katıldığı ziyarette konuşan Mızraklı, Önder için "Böyle günlerde herkesin acısını herkesle beraber yaşayabilen bir erdeme, bir irfana sahip" ifadelerini kullandı. Mızraklı, şunları söyledi:

"Vefasını hiçbir zaman eksiltmeyen, vefayı bir öğreti olarak, bir erdem olarak en iyi yaşatan arkadaşımızdı. Yani herkesin dostu, herkesin arkadaşı, herkesin yoldaşı, herkesin derdinin dermanı bir arkadaşımızdı. Biz onun hem ardılları hem mirasçıları hem yürektaşları hem emanetçileri hem mirasçılarıyız. Dolayısıyla sevgili Sırrı, keke Sırrı, keke can, seninle son kucaklaşmamız da ilk tanışmamız da halen yüreğimde ama seni yaşamaya devam ediyorum ben. Ölümsüzleşmek herkese nasip olmaz ama ölümsüzleşmeyi her kuşaktan, her kesimden insanda ölümsüzleşmeyi becerebilmek büyük bir meziyetti. Keke Sırrı, sen bunu başardın. Bize bunu miras bıraktın. Bize bunu öğrettin. Sana çok sevdiğim birisinin selamını getirdim keke Sırrı. Seni kucaklıyor, seni kokluyor. Senin yaptığın gibi seni öpüyor. Senin bıraktığın eserin belki en iyi taşıyıcılarından birisi oluyor. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın, Selahattin Başkan'ın, Selocan'ın sana selamlarını getirdim.

"YAŞAMAYI ÖZGÜR YAŞAMAK OLARAK BİLDİN"

Bize sadece Ceren'i bırakmadın. Ceren'le beraber bir külliyat, bir öğreti, bir ruh bıraktın. Biz yaşatacağız. Seni çok sevdik. Seni sevmeye devam edeceğiz. Yüreğin ferah olsun keke Sırrı. Rahat uyu. Yerin aydınlık olsun, nurlar içinde yatasın. Seni çok öpüyorum. Şunu unutma, biz ayrılırken 'Doktor, seninle buluşacağız' demiştin. Ben senin hastalığını hatırlarsan o zaman sorduğumda, ayrıntılandırdığımızda, anakonda ameliyat tekniğini konuştuğumuzda, buluştuğumuzda 'Sen bunları halledersin keke Sırrı. Aman ha, bu işler ihmale gelmez' demiştim. Sen kendini hiçbir zaman öne koymadın ama hele hele söz konusu barış ise kendini hiçbir zaman öne koymadın. Sağlığını öne koymadın. Yaşamayı özgür yaşamak olarak bildin. Yaşamayı herkesin iyiliği, herkesin mutluluğu olarak gördün. Barışı da bunun yegane anahtarı olarak gördün ve buna hayatını adadın. Biz hepimiz bunun tanığıyız. Sen rahat uyu keke Sırrı."

Dostlarıyla konuşarak hasret gideren Mızraklı, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'e sarıldı ve Diyarbakır'a hareket etmek üzere mezarlıktan ayrıldı.