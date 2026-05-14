Tahran'da ABD Karşıtı Duvar Yazıları

İran'ın başkenti Tahran'ın birçok noktasında ABD karşıtı hakaret içerikli duvar yazıları yer alıyor.

Özellikle çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin duvarlarında yer alan sloganlar ve Hürmüz Boğazı temalı resimler, verdikleri siyasi mesajlar ve sloganlar ile dikkati çekiyor.

Kentin önemli caddelerinden birinde yer alan duvar resminde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına atıf yapılarak, "Destansı Başarısızlık Operasyonu" ifadesi yer aldı.

Ayrıca yine bazı duvarlarda yer alan resimlerde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na girişinin yasak olduğuna dair hakaret içerikli ifadelere yer verildi.