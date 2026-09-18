Tahran'da "Can Feda" kayıtlıları Besic öncülüğünde silahlı gösteri yaptı

İran'da, ABD/ İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi.

Başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı dolduran İranlılar, ellerinde Hizbullah ve İran bayrakları ile ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü.

Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roketatar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu.

Kortejde İran'a ait çeşitli insansız hava araçları da (İHA) yer aldı.

Ülkenin farklı bölgelerinden başkentteki gösteriye katılan İranlılar, giydikleri yerel kıyafetler ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte ayrıca, ellerinde silah olan gelin ve damatların da olduğu görülürken, bazı İranlılar ise kefen giyerek gösteriye katıldı.

Besic güçlerinin komutanı Hüseyin Taib, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, ABD'nin yenilerek bölgeden çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

Dünya kamuoyunun yakın zamanda ABD'nin bölgeden ayrıldığına tanıklık yapacağına atıf yapan Taib, savaşın başlangıcından bu yana meydanlarda gösteri düzenleyen halka teşekkür ederek, İran halkının her zaman direnmeye hazır olduğunu belirtti.

İran'da halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan "Can Feda" isimli sisteme 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.