Tahran'da Enerji Tasarrufu Uygulamaları Başladı

İran'ın başkenti Tahran'daki Elektrik Dağıtım Şirketi, yüksek enerji tüketen ve elektrik tüketimini en az yüzde 30 düşürmeyen idari ofislerin elektriklerinin kesileceğini bildirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Kambiz Nazariyan, "Başkentin elektrik tüketiminin yüzde 12'sinden fazlası idari ofislerden kaynaklanıyor ve elektrik tüketimini azaltmayan binalarda elektrik kesintisine gidilecek." dedi.

Nazariyan, "Tahran'daki tüm ofis abonelerinin, bu yılın sıcak dönemlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla çalışma saatlerinde elektrik tüketimlerini yüzde 30, çalışma saatleri dışında ise yüzde 60 azaltmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.