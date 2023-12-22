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Tahran'da Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tahran'da Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakılarak, ölen çocukların fotoğrafları ve isimleriyle birlikte tarihi Filistin maketi sergilendi. Müzisyenler de Filistin halkına destek amacıyla müzik dinletisi sundu.

Tahran\'da Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi
22.12.2023 - 19:42,  Güncelleme: 19:44
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İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

İranlı sanat tarihi öğrencileri tarafından başkentteki Heft-ı Tir Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anısına dikilen tarihi Filistin topraklarını gösteren büyük maketin önüne yüzlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Bazı ayakkabıların arkasına ise saldırılarda öldürülen çocukların fotoğrafları yerleştirilerek etrafta mumlar yakıldı.

Meydana dikilen Filistin maketine, tarihi Filistin görselleri ile İsrail saldırılarında öldürülen çocukların isimleri ve fotoğrafları yansıtıldı.

Etkinlik alanına gelen müzisyenler ise Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla enstrümanlarıyla müzik dinletisi sundu.

Pazartesi günü başlayan ve her gün 18.00 - 21.00 saatleri arasında sürdürülen etkinlik bugün sona erdi.

Kaynak: AA
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