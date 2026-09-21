Tahran'da Fransız dil merkezi beyin göçü gerekçesiyle mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da Fransız dil merkezi beyin göçü gerekçesiyle mühürlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran Başsavcılığı, Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezini beyin göçünü teşvik ettiği gerekçesiyle mühürledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, merkezin kapatılmasına yanıt olarak İran büyükelçisini bakanlığa çağıracağını bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi.

Tahran Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki özel yetenekli şahısların tespit edilerek yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırıldığı gerekçesiyle Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezinin mühürlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu merkezin, dil eğitimi altında milli güvenliği tehdit eden çalışmalar yürüttüğü ve ülkede ağ oluşturarak beyin göçüne teşvik ettiği bilgisi yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tahran'daki dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran büyükelçisinin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaPolitikaGüvenlikFransızFransaTahranGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
00:55
New York’ta Türk şöleni Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi’ne geldi, 7’den 70’e vatandaşlar karşıladı
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı
00:34
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı
00:09
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
23:53
Aldığı bomba kulisi açıkladı İki belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
23:32
Türk başbakan adayı Elif Eralp’in Berlin’deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
23:28
Amedspor Başkanı Nahit Eren’den hakemlere zehir zemberek sözler
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 02:19:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Tahran'da Fransız dil merkezi beyin göçü gerekçesiyle mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement