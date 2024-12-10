Tahran'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle tüm eğitim düzeyindeki okullar ile kurum ve kuruluşlar çarşamba ve perşembe günleri için tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Belediyesi, başkentte devam eden ve tüm gruplar için sağlıksız seviyeye ulaşan hava kirliliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend kentleri haricindeki tüm bölgelerinde okul öncesi, ilk, orta, lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar iki günlüğüne tatil edildi.

Tatil süresince bankalar ile sağlık ve hizmet merkezileri hizmet vermeye devam edecek.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu oran hava kalitesinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.

Tahranda hava kirliliği sorunu

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple geçmiş yıllarda okullar sık sık tatil ediliyordu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).