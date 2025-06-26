Tahran\'da Normalleşme Süreci İlerliyor

İran'ın başkenti Tahran'da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci artık belirgin şekilde ilerliyor. ABD ve İsrail'in "Tahran'ı tahliye edin" şeklindeki tehditleri üzerine kentten ayrılan çok sayıda vatandaşın büyük bir kısmı ateşkes haberiyle kente geri dönerek hayatı yeniden eski akışına kavuşturuyor.

Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi. Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.

Halkın yüzünde hem derin bir üzüntü hem de büyük bir öfke göze çarpıyor. Üzüntünün temelinde yaşanan can kayıpları ve savaş nedeniyle ülke ekonomisinin aldığı darbe bulunuyor. Öte yandan, özellikle İran'ın ABD ile nükleer müzakere süreci devam ederken saldırıya uğramadı da toplumda ABD ve İsrail'e karşı öfkeyi artırıyor.

Savaşın sona ermesiyle birlikte halkta büyük bir rahatlama gözlenirken belirsizlikler ve geçmişte yaşanan acılar ve İsrail'in saldırgan tabiatı nedeniyle temkinli bir hava hakim. Vatandaşlar, geleceğe dair umutlarını korurken, yine de muhtemel saldırıya karşı dikkatli olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, başkent Tahran'ın en işlek noktalarından biri olan İnkılap Meydanı civarında vatandaşlarla bir araya gelerek ateşkes süreci ve kentin yeniden normalleşmesi hakkındaki görüşlerini aldı.

Esnaf Mehdi Piryayi, "Allah'a şükür şu anda ateşkes sağlandı. Biz de normal hayatımıza geri döndük. Bu süreçte bir süre çalışamadık kapalıydı iş yerleri. Son bir kaç gündür iş yerleri yeniden açıldı. Her şeyin normalleşmesinden mutluyum." dedi.

ABD ve İsrail'in "Tahran'ı tahliye edin" tehditlerine rağmen kendisinin bulunduğu yerden ayrılmadığını anlatan Piryayi, "Tehdit ettiler ancak biz evimizde kaldık. Bir yere gitmedik. Hiçbir şey de olmadı." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Diyana Guderzi ise İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Saldırı sırasındaki tehditlere rağmen Tahran'daydık. Kentten ayrılmadık çünkü hem ülkemize hem de Rehberimize (İran lideri Ayetullah ali Hamaney) güveniyoruz. Şu anda Tahran'daki kalabalık devam ediyor. Buraya kitap almaya geldim. İnsanlar rahat hiçbir şekilde tedirgin değiliz." diye konuştu.

Ateşkes konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Guderzi, "Ben İsrail'in yok olmasını istiyordum ancak Rehberimizin verdiği kararı destekliyoruz." dedi.